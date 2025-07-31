Для регионов Северного Кавказа намерены создать карты сейсмического риска

Как отметил научный руководитель Геофизического института ВНЦ РАН Владислав Заалишвили, разработка таких карт, строительство сейсмоустойчивых, то есть безопасных зданий смогут смягчить последствия ожидаемых сильных и разрушительных землетрясений

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ученые Геофизического института Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН совместно с коллегами из других регионов Северного Кавказа намерены создать для урбанизированных территорий карты сейсмического риска, которые помогут властям оценить масштаб возможных экономических и социальных потерь, обусловленных повреждениями и разрушениями застройки при возникновении сильных землетрясений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Геофизического института ВНЦ РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили.

"Землетрясение у берегов Камчатки, магнитуда которого, по разным данным, достигла 8,8, еще раз подтвердило необходимость создания карт сейсмического микрорайонирования и риска, позволяющих оценить масштаб возможных разрушений и общий ущерб при сильных землетрясениях, а также число жертв. Ученые Геофизического института ВНЦ РАН поставили задачу создать такую карту для Северной Осетии - Алании. Мы взаимодействуем с коллегами из Дагестана, КБР, Чеченской Республики и других субъектов Северного Кавказа, чтобы объединить усилия для создания таких же карт для всех регионов Северного Кавказа", - сказал он.

В течение ближайшего года ученые Геофизического института ВНЦ РАН намерены при поддержке властей разработать новую версию карты детального сейсмического районирования республики Северной Осетии - Алании, разработанную в 2008 году и позволяющую на ее основе обновить карты сейсмического микрорайонирования всех городов республики для возведения современных, в том числе высотных домов и сооружений с учетом их сейсмоустойчивости. Подобные карты согласно необходимости практики традиционно корректируются в целом каждые десять лет.

"Разработка таких карт, строительство сейсмоустойчивых, то есть безопасных зданий смогут смягчить последствия ожидаемых сильных и разрушительных землетрясений, которым на юге России подвержены Сочи, Крым и южные регионы Северного Кавказа. Природа, к сожалению, не дает забывать о себе. Нам важно делать выводы и принимать все необходимые меры", - добавил ученый.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.