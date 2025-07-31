В Саратове разработали эффективный метод очистки промышленных сточных вод

По информации Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, разработанный метод предполагает применение осадительного и адсорбционного агента - полититаната калия - для очистки сточных вод отработанных гальванических растворов никелирования

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Исследователи Саратовского государственного технического университета имени Гагарина разработали новый метод очистки сточных вод от производств, наносящих ущерб окружающей среде. Он отличается экономичностью и эффективностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Существующие методы очистки не решают полностью экологические проблемы или же требуют больших затрат для утилизации продуктов очистки. Предлагаемый адсорбционный агент не является дорогостоящим реагентом, кроме того, не требует дорогостоящих установок для утилизации отходов, так как полученные в результате очистки продукты в дальнейшем могут быть использованы, например, в очистке вод от органических загрязнителей", - приводятся слова автора разработки Инны Соколовой.

Она отметила, что очистка воды от различных загрязняющих веществ является проблемой первостепенной важности. Дело в том, что тяжелые металлы, поступающие в гидросферу со сточными водами металлургических, химических и гальванических производств, не подвергаются разложению и накапливаются в живых организмах.

По информации вуза, разработанный метод предполагает применение осадительного и адсорбционного агента - полититаната калия - для очистки сточных вод отработанных гальванических растворов никелирования. Он позволяет получить функциональные продукты. В ходе работы исследователи изучали влияние дозы сорбента, времени контакта и pH среды на эффективность удаления никеля, проводился кинетический анализ и термодинамические исследования.

Автор работы занималась исследованием под руководством кандидата химических наук, доцента кафедры "Химия и химическая технология материалов" СГТУ Марии Викуловой.