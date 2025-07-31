Как сообщила научный сотрудник Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Алла Филимонова, штаммы этих микроорганизмов могут стать основой для создания заквасок для отечественной молочной промышленности

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) собрали на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа около сотни проб для поиска новых молочнокислых бактерий. Как рассказала ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" научный сотрудник Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Алла Филимонова арктические молочнокислые бактерии почти не изучены, и штаммы этих микроорганизмов могут стать основой для создания заквасок для отечественной молочной промышленности.

"Около трех лет назад у нашей лаборатории появилась новая задача: создание заквасок для отечественной молочной промышленности. Самое главное в заквасках - это штаммы микроорганизмов и биотехнологические свойства штаммов, которые придают вкусовые качества и все необходимые характеристики продукту, - сказала Филимонова. - Поскольку круг штаммов, с которыми мы работаем, ограничен, мы приняли решение, что стоит поискать их в каких-то биотопах, в каких-то местах, где их никто еще не искал. Там больше вероятность найти что-то интересное. И вот с этой целью мы поехали в Арктику - найти новые молочнокислые штаммы. Мы отобрали большое количество образцов, несколько десятков, наверное, около сотни, в которых точно будут те бактерии, которые мы ищем".

Молочнокислые бактерии живут в разных средах. В первую очередь микробиологи отбирали помет как млекопитающих, так и птиц, в желудочно-кишечном тракте которых таких микроорганизмов много. Кроме того, молочнокислые бактерии имеются в почвах, на растительности, могут быть в воде и даже в снеге на айсберге.

"На всякий случай мы брали и воду, и снег, вдруг эта вода соприкасалась когда-то с тем биотопом, где молочные кислые бактерии жили", - пояснила собеседница агентства.

Как действуют молочнокислые бактерии

При производстве молочнокислых продуктов молочнокислые бактерии нужны для понижения кислотности молока. Этого нужно добиться прежде, чем там размножатся другие микроорганизмы, а они в молоке есть обязательно. Накопление молочной кислоты снижает pH, что обеззараживает молоко и в дальнейшем молочный продукт. При этом молочнокислое брожение должно идти с определенной скоростью.

А еще от штамма зависят внешний и вид и вкусовые качества продукта.

Полученные в результате исследования культуры в дальнейшем могут быть использованы также для создания пробиотических препаратов, в том числе ветеринарных. Кроме того, общее изучение группы молочнокислых бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт арктических видов млекопитающих и птиц, важно для понимания биологии животных. Понимание состава сообщества микроорганизмов в пищеварительной системе поможет в том числе понять биохимические механизмы жизнеобеспечения видов, которые обитают в холодных регионах.

Ученые уже начали работать с пробами, образцы высадили на специальные питательные среды, где уже есть рост. Что это за штаммы, специалисты будут определять уже в лаборатории. "Мы очень довольны собранными образцами. В лаборатории, в течение месяца примерно, мы выделим культуры, сможем их идентифицировать, и проверим их технологические свойства, - резюмировала Филимонова. - Это точно будут ранее неизвестные штаммы. И, возможно, с совершенно новыми характеристиками".

О рейсе АПУ-2025

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с экспедицией на борту вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.