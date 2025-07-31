Разработку уже внедрили на портовых буксирах, сообщили в пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Инженеры из Петербурга разработали умный комплекс для обеспечения безопасности экипажа и грузов во время морских рейсов. Интеллектуальную систему видеонаблюдения уже внедрили на портовых буксирах, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти.

"Цифровая экосистема МТС совместно с петербургской компанией "Армада" внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения на портовых буксирах. Платформа поможет контролировать состояние экипажа и следить за безопасностью судов во время морских рейсов", - сообщили в пресс-службе.

Систему видеонаблюдения развернули на наиболее важных узлах восьми буксиров (капитанский мостик, нос и кормовая часть судов). Также инженеры помогли разместить пункты проверки состояния экипажа. В основе технического решения - программно-аппаратный комплекс "Сфера", с помощью которого можно в режиме реального времени следить за обстановкой на судах, оперативно реагировать на внештатные ситуации, получать и анализировать данные с видеокамер. Решение позволяет судам, находящимся в море, передавать большие объемы информации в порт и долго хранить их в защищенном облаке. Передача данных происходит с помощью устойчивой сети сотовой связи.

"Обеспечение безопасности на море - сложная задача, которую необходимо решать комплексно. От состояния экипажа и технического оснащения судна зависит не только успешность морских рейсов, но и сохранность грузов и, самое главное, жизни людей. Сегодня технологии помогают реально и оперативно анализировать ситуацию на борту, отслеживать изменения и мгновенно реагировать на них", - отметила генеральный директор компании "Армада" Евгения Черкасских.

Компания "Армада" занимается техническим оснащением судов на морских рейсах по всей России, обслуживанием портов. Корабли базируются в порту в Санкт-Петербурге, Выборге, Усть-Луге, Мурманске и Владивостоке.