© Telegram-канал Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

© Telegram-канал Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Максим Брызгунов, начальник конструкторского бюро ИЯФ СО РАН Николай Кремнев, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Владимир Рева и лаборант ИЯФ СО РАН Роман Косулин

Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Максим Брызгунов, начальник конструкторского бюро ИЯФ СО РАН Николай Кремнев, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Владимир Рева и лаборант ИЯФ СО РАН Роман Косулин

Разработка позволит получить необходимые параметры пучков ионов для проведения экспериментов, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали и запатентовали уникальную конструкцию соленоида - важного устройства для системы охлаждения российского коллайдера NICA в Подмосковье, где будут изучать первые мгновения появления Вселенной. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Соленоид - это центральная и главная часть магнитной системы охлаждения. Оно значительно ускорит проведение экспериментов.

"Специалисты ИЯФ СО РАН разработали уникальный соленоид для системы электронного охлаждения (СЭО) коллайдера NICA. В этой установке будут сталкиваться друг с другом пучки ионов. Чем более сфокусированный и плотный пучок, тем эффективнее будут столкновения. Сжать пучок позволяет система электронного охлаждения", - сообщили в пресс-службе.

Разработанная учеными сложная конструкция состоит из более чем 40 тыс. деталей. Она позволит получить необходимые параметры пучков для проведения экспериментов. "Эксперименты более эффективны, если используются охлажденные пучки, поскольку они сжатые и плотные, а не широкие и рыхлые. Время экспериментов уменьшается, и статистика интересных и важных для эксперимента событий набирается в несколько раз быстрее, чем без использования этой системы", - цитирует пресс-служба главного научного сотрудник института Василия Пархомчука.

NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) - ускоритель частиц, один из проектов класса "мегасайенс" в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной этого года.