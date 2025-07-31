Ученые пришли к такому выводу при изучении того, как перемены в структуре микрофлоры, связанные с приемом пищи, влияют на эффективность иммунотерапии рака

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американские биологи открыли свидетельства того, что популярный подсластитель сукралоза, добавляемый в большое число сладких напитков и готовых блюд, в несколько раз снижает эффективность иммунотерапии меланомы и немелкоклеточного рака легких. Негативный эффект можно подавить при помощи аминокислоты аргинина, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

"Прием сукралозы ведет к снижению концентрации аргинина в организме, что вызывает сбои в работе Т-клеток. В результате этого эффективность иммунотерапии значительным образом снизилась в организме тех мышей, которых кормили этим подсластителем. Соответственно, добавление аргинина в пищу является простым способом подавления данного негативного эффекта", - заявила доцент Питтсбургского университета (США) Эбби Оверакр, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Оверакр и другие ученые пришли к такому выводу при изучении того, как перемены в структуре микрофлоры, связанные с приемом пищи, влияют на эффективность иммунотерапии рака. Недавно биологи обнаружили, что некоторые подсластители, в том числе сукралоза и сахарин, вызывают сбои в работе микрофлоры, что побудило Оверакр и ее команду изучить то, как вызываемые ими нарушения могут влиять на работу иммунитета раковых больных.

Для получения подобных сведений ученые вырастили две группы мышей, одна из которых питалась пищей с обычным сахаром, а вторая - кормом с добавлением сукралозы. Исследователи ввели в тело этих грызунов культуры двух типов раковых клеток - меланомы и немелкоклеточного рака легкого, дождались развития опухолей и проследили за тем, как на эти новообразования воздействовала PD-1 иммунотерапия, заставляющая Т-клетки активнее бороться с раком.

Эти наблюдения показали, что иммунотерапия подавила дальнейший рост опухолей примерно у 40-60% животных из контрольной группы и только у 10-20% мышей, получавших сукралозу вместе с водой и пищей. Схожие результаты ученые также получили при анализе данных по применению иммунотерапии среди 132 пациентов, часть из которых употребляла сукралозу вместе с чаем, кофе или диетической газировкой.

Последующий анализ собранных данных показал, что ослабление действия иммунотерапии было связано с тем, что взаимодействия между микрофлорой и сукралозой приводят к снижению выработки аминокислоты аргинина, играющей важную роль в работе Т-клеток. Добавление аргинина в корм мышей, получавших сукралозу, восстановило работу иммунитета и заставило его активнее бороться с раком. Схожим образом, как надеются ученые, можно повысить эффективность действия иммунотерапии на тех пациентов, которые употребляют большие количества подсластителей в пищу.

Подсластители и здоровье

Изначально подсластители считались безопасной и нейтральной для организма заменой для сахара, но за последние годы ученые открыли сразу несколько свидетельств того, что некоторые подобные вещества могут негативно воздействовать на микрофлору человека, а также нарушать баланс глюкозы в организме и способствовать развитию рака и диабета. В частности, сукралоза ухудшает работу некоторых типов Т-клеток, а аспартам ускоряет развитие атеросклероза.