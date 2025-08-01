Всего карельская популяция насчитывает порядка 400 особей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Ученые Карельского научного центра РАН во время молекулярно-генетических исследований впервые обнаружили гибриды волка и собаки в дикой природе республики. Это может быть ответом хищников на усилившуюся на них охоту, рассказала ТАСС младший научный сотрудник Института биологии Анастасия Кузнецова.

Генетическое исследование добытых охотниками волков показало, что в результате скрещивания диких животных с собаками в популяции начали появляться гибриды. Это одно из следствий вмешательства человека в популяционную структуру волка. При активном истреблении, хищникам не хватает партнеров для размножения. Также скрещивание близкородственных особей угрожает существованию популяции в целом.

"В 2021 году мы получили образец с пометкой из одного слова "гибрид". После проверки его с помощью маркера полиморфизма митохондриальной ДНК подтвердилось смешанное происхождение этой особи, причем в данном случае в размножении участвовала самка собаки и самец волка, что в природе встречается крайне редко, обычно бывает наоборот", - рассказала собеседница агентства.

Всего карельская популяция насчитывает порядка 400 особей. До 2010 года охотники официально добывали около 100 волков в год. В 2016 году размер премии увеличился вдвое, и охотников-волчатников стали премировать лицензией на лося. После этого добыча превысила 160 особей, а пика достигла в 2018 году, когда было убито 236 волков. Несмотря на это, численность хищника в Карелии находится примерно на одном уровне, скорее всего, благодаря притоку из соседних областей.

Гибридизация наряду со снижением генетического разнообразия, вызванным близкородственным скрещиванием, может угрожать существованию популяции в целом. В этом случае животные теряют жизнеспособность, утрачивая полезные признаки и накапливая вредные мутации. Кроме того, поведение гибрида волка и собаки менее предсказуемо и поэтому более опасно для человека, чем у чистокровного волка.

Результаты гибридизации

Чтобы выяснить, насколько распространено явление межвидовой гибридизации в карельской популяции волков, зоологи реализовали проект при поддержке гранта Российского научного фонда под руководством заведующего лабораторией Константина Тирронена. Ученые использовали образцы от 90 особей, одна из которых оказалась одичавшей собакой. Четыре добытых зверя по внешним признакам определили как гибриды.

Один из волков был полностью черным, что не характерно для животных континента. Черные волки обитают в Северной Америке, но и там этот окрас связан с гибридизацией с собакой, которая произошла много поколений назад. В Европе черные волки - большая редкость. По данным исследователей из Финляндии, такая стая была отмечена как раз неподалеку от российской границы - вблизи Лахденпохского района Карелии, из которого и прибыл загадочный образец. Второй волк был рыжим и похожим на собаку породы акита-ину, еще один имел белые подушечки лап и белые когти, что также может говорить о смешанном происхождении зверя.

Для дальнейшего изучения гибридизации ученым потребовался генетический материал не только от случайной выборки волков, но и собак определенного внешнего вида.

"Необходимо было составить генетические профили волков и собак - беспородных, крупного и среднего размера, то есть которые потенциально могут вступить в размножение с волками. Для этого мы обратились в Первый Петрозаводский общественный приют. Его сотрудники оперативно откликнулись и предоставили нам шерсть 12 собак. Мы составили все профили и выполнили генетический анализ", - рассказала Анастасия Кузнецова.

Три из четырех вызвавших сомнение у охотников волков, действительно, были гибридами. К удивлению исследователей, рыжая особь оказалась волком. Этот результат перепроверили трижды. Несмотря на это, у ученых все равно остаются сомнения в ее чистокровном происхождении, так как комплекс морфологических признаков животного однозначно указывает на его смешанное происхождение. Вероятно, гибридизация произошла несколько поколений назад, а использованные в исследовании методы позволяют проследить такое событие только на протяжении 2-3 поколений.

Ученые подчеркнули, что роль волка в природе крайне важна. Он регулирует численность копытных, убивает больных и слабых животных. При истреблении волка человек нарушает баланс в экосистеме. По мнению эксперта, необходимо выработать адекватные меры по управлению его популяцией, в том числе с учетом мнения исследователей.