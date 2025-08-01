В РФ создали метод выявления дефицита витаминов и жирных кислот в грудном молоке

Этот способ эффективнее анализа крови, отметила заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства Наталья Трифонова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали и внедрили новый метод, позволяющий с высокой точностью определять уровень содержания витамина D и жирных кислот в грудном молоке для дальнейшего восполнения их дефицита. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По информации пресс-службы, метод объединяет жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию, что позволяет с высокой точностью определить уровень витамина D, индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, включая Омега-3, Омега-6 и Омега-92. "Сначала с помощью специального прибора - хроматографа - разделяют молоко на различные составляющие. А после изучают их свойства масс-спектрометром - он обнаруживает те или иные молекулы, измеряя их вес", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства Наталья Трифонова, чьи слова приводит пресс-служба, новый метод эффективнее анализа крови. "Содержание определенных витаминов и минералов в грудном молоке напрямую зависит от питания кормящей женщины, от содержания в ее организме витаминов. Но если сделать анализы крови у мамы, мы не получим полную картину - нужно исследовать именно молоко", - уточнила она.

Кроме того, на основании всех выявленных дефицитов врач сможет подобрать индивидуальную диету, восполняющую недостаток веществ, необходимых для здоровья и развития ребенка.