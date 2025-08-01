Археологи нашли под Омском рукоять ножа эпохи палеолита

Как считает руководитель экспедиции Ирина Шмидт, в техническом плане, для это образец мезолитического орнамента, он слишком тонок для палеолита

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Уникальную рукоять ножа из кости эпохи палеолита, орнамент которой выполнен по неизвестной для того времени технологии, нашли археологи на памятнике федерального значения - стоянке Черноозерье II в Омской области. Об этом сообщила ТАСС руководитель экспедиции, преподаватель ОмГУ Ирина Шмидт.

"Технические параметры орнамента ставят в тупик. Это "паутинная" техника - линии едва заметны на поверхности, что характерно не столько для палеолита (древний каменный век - прим. ТАСС), сколько для мезолита (средний каменный век - прим. ТАСС) ближайшего к нам уральского региона. В техническом плане, для меня это образец мезолитического орнамента, он слишком тонок для палеолита", - сказала Шмидт.

Она уточнила, что орнамент напоминает "простой стежок", характерный для швейного производства, но его присутствие на костяном изделии не типично для культуры древних обитателей Черноозерья. Обнаружение орнаментированного изделия столь ранней эпохи является редкостью. По словам археолога, такие находки на стоянке меняют классический образ палеолитического и мезолитического человека.

Так, например, на этом памятнике архитектуры ранее был найден рыболовный крючок, который тоже является типологическим признаком мезолита. "Черноозерцев можно назвать "прогрессистами" - они знали и развивали технические и технологические ноу-хау своей эпохи, которые станут характерным признаком для практик последующего периода", - подчеркнула Шмидт.

Ученый отметила, что в России мало памятников археологии, хронологически идентичных Черноозерью II. Всего же на этой стоянке в этом году было сделано около 290 находок - каменных и костяных артефактов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, научная публикация результатов исследования запланирована на следующий год.

В экспедиции принимали участие и студенты первого курса исторического факультета ОмГУ. И. о. ректора университета Иван Кротт отметил, что такая практика - не только вклад в науку, но и бесценный опыт. "Участие в таких проектах позволяет будущим историкам не только освоить методику полевых исследований, но и прикоснуться к древней истории Прииртышья", - сказал он ТАСС.