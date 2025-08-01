По мнению ученых, негативная динамика обусловлена усилением влияния медиа, ростом тревожности, связанной с внешностью и низкой самооценкой, сообщили в пресс-службе МГППУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские девочки-подростки в возрасте 12-14 лет сегодня сталкиваются с почти вдвое большим риском развития расстройств пищевого поведения (РПП), чем 10 лет назад. Такие выводы сделали авторы долговременного исследования, проводившегося в стране с 2009 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Ученые МГППУ вместе с коллегами из Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ) с 2009 по 2023 год изучали поведение 326 девочек-подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Если в среднем уровень риска развития РПП в этой выборке за десятилетие увеличился с 12,3 до 13,5%, то в младшей группе он возрос почти вдвое.

"Среди младших подростков (12-14 лет) доля девочек с РПП выросла с 7,9% до 14,9%. Ситуация вызывает особую тревогу: у девочек этого возраста, участвовавших в исследовании, наблюдается не только рост риска РПП, но и более раннее взросление, выраженная озабоченность весом и телом, а также усиление влияния социальных сетей", - сообщили ТАСС в вузе, отметив, что в старшей группе (15-17 лет) за это же время этот показатель, напротив, снизился с 17,3 до 12%.

Ученые связывают негативную динамику с усилением влияния соцсетей и медиа, ростом тревожности, связанной с внешностью и низкой самооценкой, а также зависимостью от мнения окружающих.

"При этом авторы выявили и защитные факторы, снижающие риск развития РПП. Это благоприятная семейная обстановка, эмоциональная поддержка матери, высокий уровень эмпатии и отсутствие перфекционизма", - отметили в МГППУ.

Выводы ученых указывают на необходимость профилактической работы с младшими подростками, которая должна быть направлена на формирование здорового отношения к телу и развитие эмоционального интеллекта. Результаты исследования опубликованы в журнале "Клиническая и специальная психология".