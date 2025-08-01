Выявлено генетическое родство картофеля и помидора

Cкрещивание помидора с неким "картофелеобразным растением" произошло около 9 млн лет назад и привело к появлению гибрида, обладающего новым органом - клубнем, сообщает агентство Xinhua

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Группа специалистов из Института сельскохозяйственной геномики города Шэньчжэнь (южная китайская провинция Гуандун), Академии сельскохозяйственных наук Китая и Ланьчжоуского университета (северо-запад страны) совместно с канадскими и британскими коллегами выявила генетическое родство картофеля и томатов. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведению, скрещивание помидора с неким "картофелеобразным растением" произошло примерно 9 млн лет назад и привело к появлению гибрида, обладающего новым органом - клубнем. Результаты исследования также опубликованы в последнем номере американского научного журнала Cell.

Как считают китайские исследователи, клубень у картофеля появился в результате перестройки генома. Они уверены, что их открытие создает "новаторские перспективы для генетической селекции" этой сельхозкультуры, которая имеет высокую питательную ценность и распространена по всему миру.