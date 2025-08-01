По словам руководителя экспедиции Александра Сабурова, рейс получился очень успешным, в том числе из-за выполнения рекордного количества океанологических станций и выявления интересных фактов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) вернулась в Архангельск. Как рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров, в этом году удалось выполнить рекордное количество океанологических станций, а также выявить ряд интересных фактов, что определит направления исследований АПУ в будущем.

"Рейс в целом получился очень успешным, чему во многом благоприятствовала хорошая погода, удалось проводить очень плотные высадки на Новой Земле, четыре высадки: Русская Гавань, залив Иванова, Большие Оранские острова и мыс Желания, а также три высадки на архипелаге Земля Франца-Иосифа: остров Вильчека, остров Белл и остров Нортбрука. Помимо наземных исследований, которые были проведены в ходе данных высадок, были выполнены 56 океанологических станций на пяти разрезах в северо-восточной части Баренцева моря. И такой объем работ значительно превысил количество измерений, которые проводились в предыдущие годы, в частности, примерно на 20 станций больше, чем в 2024 году, и в три раза больше, чем в 2023 году", - отметил Сабуров.

Проблемы популяций морских птиц

В течение практически всего рейса, на протяжении примерно 3 тыс. км, орнитологическая группа вела судовые учеты птиц и млекопитающих. На островах исследователи смогли отловить 97 птиц четырех видов, из них 23 ранее окольцованных кайр и моевок. С птиц сняли девять геолокаторов, установленных на моевок в период с 2016 по 2021 годы в рамках международного проекта Seatrack. Ожидается, что данные, которые хранятся на логгерах, содержат информацию о миграциях птиц за девять двухлетних циклов.

"По орнитологии были выявлены признаки неблагополучного состояния некоторых популяций морских птиц, это фиксация трупов кайр и моевок в акватории Баренцева моря, чего не наблюдалось в предыдущие годы. У моевок на острове Богатый на Новой Земле отмечены признаки инфекции желудочно-кишечного тракта, а на юге Баренцева моря отмечены толстоклювые кайры, сильно пораженные клещами", - перечислил собеседник агентства. После рейса исследователи проанализируют собранные пробы экскрементов и паразитов, это поможет пролить свет на причины нездорового состояния птиц и указать, какие негативные процессы происходят в экосистеме. Морские птицы являются чувствительными индикаторами здоровья океана.

В частности, материал от птиц изучат вирусологи с целью поиска возбудителей инфекционных заболеваний, включая вирусы высокопатогенного птичьего гриппа А, который активно распространяется по всему миру в 2025 году.

Таяние ледников

Как показали наблюдения в ходе экспедиции, для юга Земли Франца-Иосифа характерны большие скорости отступления ледников. Картина дегляциации (таяния ледников) получается примерно такая же, как в более теплых районах, таких как Шпицберген и Новая Земля. По сравнению с 1999 годом площадь оледенения острова Вильчека сократилась в два раза.

"Особенно интересно, что были обнаружены на этом острове после отхода ледника скопления останков морских млекопитающих, судя по всему, китов и тюленей. И находки при изучении в последующих экспедициях представляют большой интерес для изучения динамики уровня моря, оледенения, климата Земли Франца-Иосифа. И, конечно, с учетом хорошей сохранности данных останков, очень высокоперспективным данный объект является с точки зрения микробиологических исследований, выделения древних ДНК", - пояснил Сабуров. И добавил, что исследования в приледниковых зонах могут стать важным направлением последующих экспедиций АПУ.

В ходе рейса были выполнены работы по исследованию загрязнений различных сред микропластиком, тяжелыми металлами и стойкими органическими загрязнителями.

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с экспедицией на борту вышло из Архангельска 9 июля. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.