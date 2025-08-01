Эксперимент SPD стал первым в мегасайенс-проекте NICA, реализовавшим практически полнофункциональный прототип распределенной системы обработки и хранения данных, которая объединяет географически удаленные вычислительные центры

САМАРА, 1 августа. /ТАСС/. Новый вычислительный кластер для обработки данных эксперимента SPD (Spin Physics Detector) на ускорительном комплексе NICA начал работу в Самарском университете имени Королева в сотрудничестве с Лабораторией информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ). Об этом сообщили в пресс-службе самарского вуза.

Эксперимент SPD на коллайдере NICA нацелен на изучение спиновых характеристик элементарных частиц. В коллайдере будут сталкиваться пучки поляризованных протонов и дейтронов. Эксперимент решает задачи по изучению структуры протонов и дейтронов: природы и структуры их собственного момента импульса - спина.

"Лаборатория информационных технологий имени М. Г. Мещерякова ОИЯИ совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева запустила на базе Самарского университета грид-сайт для распределенной обработки физических данных эксперимента SPD на ускорительном комплексе NICA", - говорится в сообщении.

По информации научных организаций, Самарский университет входит в коллаборацию SPD с 2021 года. Грид-сайт в Самарском университете представляет собой объединение из 300 вычислительных узлов. Он полностью введен в эксплуатацию и стал частью системы обработки данных эксперимента SPD. После начала реализации вычислительного кластера запущена совместно с ЛИТ, университет станет активным участником обработки и хранения экспериментальных данных SPD. "Этот пример успешного сотрудничества ОИЯИ и Самарского университета имени Королева наглядно показал, что ЛИТ ОИЯИ обладает экспертизой разработки "дорожной карты" создания вычислительного кластера для любой организации. Это значит, что мы можем развернуть грид-кластер фактически с нуля и реализовать его вместе с научной организацией", - приведены слова старшего научного сотрудника ЛИТ, заместителя координатора по компьютингу и программному обеспечению эксперимента SPD Артема Петросяна.

Перспектива исследования

Работа в рамках коллаборации SPD NICA дает возможность ученым физического факультета Самарского университета участвовать в проекте мирового уровня, привлекать студентов и аспирантов к научной работе как в области теоретической физики и компьютерного моделирования, так и в области современных информационных технологий, отметили в университете. В перспективе в вузе может быть открыт информационный центр ОИЯИ для интеграции фундаментальных исследований по физике высоких энергий и элементарных частиц и по перспективным направлениям квантовой физики, подчеркнул главный научный сотрудник, заведующий кафедрой общей и теоретической физики Самарского университета Владимир Салеев.

"Благодаря запуску грид-сайтов в трех научных организациях - ОИЯИ, ПИЯФ и Самарском университете имени Королева - эксперимент SPD стал первым в мегасайенс-проекте NICA, реализовавшим практически полнофункциональный прототип по-настоящему распределенной системы обработки и хранения экспериментальных данных, которая объединяет географически удаленные вычислительные центры", - привела пресс-служба слова директора ЛИТ ОИЯИ Сергея Шматова. В дальнейшем специалисты ЛИТ также планируют развертывание грид-кластера для SPD в Санкт-Петербургском государственном университете.