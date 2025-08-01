Речь идет о пункте в Малых Кармакулах

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Место для бурения скважины для мониторинга состояния многолетней мерзлоты на северной оконечности Северного острова Новой Земли выбрали в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025). Об этом рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров.

"Сотрудник Арктического и антарктического НИИ Никита Демидов провел работы по выбору места для бурения термометрической скважины государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты на мысе Желания. Этот пункт мониторинга станет вторым на архипелаге Новая Земля после Малых Кармакул, который был создан в 2024 году, он поможет отслеживать динамику изменений в многолетней мерзлоте на северной оконечности Новой Земли", - сказал Сабуров.

Пункт мониторинга в Малых Кармакулах находится на Южном острове Новой Земли. Точка наблюдения за мерзлотой на севере архипелага будет создана впервые. Выбранная точка располагается на морской террасе, в окрестностях автоматической метеостанции на мысе Желания. Северная оконечность Новой Земли - ключевой пункт в системе Северного морского пути.

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с экспедицией на борту вышло из Архангельска 9 июля, экспедиция вернулась в Архангельск 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.