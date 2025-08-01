Специальные устройства в рамках испытаний будут фиксировать у участников экспедиции показатели, отражающие уровни усталости, стресса и процессов адаптации к новым условиям

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Студенты РТУ МИРЭА испытают нейроинтерфейсы для оценки усталости в экстремальных условиях в рамках экспедиции в Арктику. Решение позволит сделать безопаснее пребывание человека в таких условиях, как полярная станция или космический корабль, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики", созданный на базе вуза, на следующей неделе отправится к Белому морю для реализации исследовательских задач. В течение недели на борту парусно-моторной яхты представители вуза будут изучать побережье и тестировать различные технологии. Участники экспедиции также посетят Соловецкие острова и архипелаг Кузова.

"Важным этапом экспедиции станет испытание нейроинтерфейсов, предназначенных для оценки усталости в экстремальных условиях. Эти решения могут в будущем изменить подходы к безопасности в экспедициях, в которых даже опытные исследователи могут не заметить опасную степень переутомления, которая может, к примеру, привести к перегрузке или ошибкам при обращении с оборудованием", - сообщили ТАСС в вузе.

Специальные устройства в рамках испытаний будут фиксировать у участников экспедиции показатели, отражающие уровни усталости, стресса и процессов адаптации к новым условиям.

"Предыдущие стадии тестирования нейроинтерфейсов прошли в умеренном климате Бреста и экстремальных условиях на Ямале. Теперь система проверяется в морской экспедиции, где добавляются новые факторы: качка, замкнутое пространство, смена климата. Если технология докажет эффективность здесь, ее можно будет применять в любых условиях - от полярных станций до космических миссий", - уточнил Игорь Тарасов, проректор РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.

О проекте

Экспедиция организована в рамках межвузовского проекта "Команда Арктики", объединяющего 116 университетов из 53 регионов России. Экспедиционный корпус основан на базе РТУ МИРЭА. В состав команды вошли студенты и специалисты разных направлений - от экологов до нейрофизиологов. Одно из ключевых направлений работы - экологический мониторинг побережья Белого моря. Участники фиксируют состояние береговой линии, отмечают следы антропогенного воздействия и исследуют зоны повышенной нагрузки.

"Арктика - это не только вызов, но и огромные возможности для науки. Наша задача - не просто собрать данные, но и создать технологии, которые помогут людям работать в самых суровых условиях", - пояснил руководитель группы, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, который разработал метод оценки состояния человека с помощью предложенных нейроинтерфейсов.

Инициатива реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области и экологического движения "Чистый Север - чистая страна", которые обеспечили участников необходимым снаряжением и помогли в организации выезда.