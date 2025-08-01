Исследователи уже много лет проводят клинические испытания KEYNOTE-426, в рамках которых медики проверяют эффективность и безопасность комбинации из двух новых противораковых средств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международный коллектив медиков успешно завершил третью фазу испытаний комбинированной терапии тяжелых форм рака почки, в рамках которой опухоль подавляется при помощи PD-1 иммунотерапии и коротких молекул, блокирующих рост новых кровеносных сосудов. Комбинация этих средств почти удвоила отклик пациентов на терапию, сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).

"В рамках этого испытания мы впервые изучили, насколько эффективно комбинация из PD-1 иммунотерапии и молекул, блокирующих рост новых кровеносных сосудов, работает в качестве первого средства для борьбы с тяжелыми формами почечноклеточного рака. Мы показали, что сочетание этих средств дает новую надежду на выживание для пациентов с данной формой опухолей, для которых прогноз ранее был очень неблагоприятным", - заявил профессор VUMC Брайан Рини, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Исследователи уже много лет проводят клинические испытания KEYNOTE-426, в рамках которых медики проверяют эффективность и безопасность комбинации из двух новых противораковых средств, пембролизумаба и акситиниба. Первый препарат представляет собой иммунотерапию, которая заставляет иммунитет активнее бороться с опухолями путем блокировки рецепторов PD-1, а акситиниб представляет собой короткую молекулу, подавляющую рост кровеносных сосудов в новообразованиях.

Для проверки их действия на почечноклеточный рак ученые заручились поддержкой почти девяти сотен добровольцев с данной формой новообразований, согласившихся принимать оба препарата в двух разных дозировках на протяжении нескольких недель. Первые предварительные результаты KEYNOTE-426, опубликованные в феврале 2019 года, указали на высокую перспективность данной комбинированной терапии для лечения агрессивных форм почечноклеточного рака.

Это побудило медиков продолжить наблюдения на протяжении последующих шести неполных лет для всесторонней оценки эффективности терапии и ее влияния на выживаемость больных. Данные наблюдения показали, что комбинированная терапия позволила пациентам прожить на восемь месяцев дольше, чем при приеме стандартной терапии от рака почек на базе сунитиниба (48 против 40 месяцев), и при этом она позитивно подействовала на почти вдвое большее число больных (60% против 39%).

Подобные результаты испытаний, как считаютисследователи, говорят в пользу начала широкого использования комбинированной терапии для лечения тяжелых и агрессивных форм рака почки. Ее использование, по мнению исследователей, позволит значительно продлить жизнь многим носителям данных форм новообразований, а также снизить уровень смертности от этой разновидности рака.