Исследователи спрогнозировали риски крупных вспышек на Солнце

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что они могут произойти на предстоящих выходных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ученые прогнозируют повышенные риски крупных вспышек уровня М и Х на Солнце из-за формирования новых активных областей. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В течение ближайших двух-трех суток, то есть на предстоящих выходных, будут заметно повышены вероятности вспышек уровня M и X. Причиной является формирование на видимой стороне Солнца двух новых активных областей, видимых по связанным с ними группам солнечных пятен", - говорится в сообщении.

Это области под номерами 4166 и 4167. "Наиболее быстрорастущей сейчас является область под номером 4167, расположенная почти точно на линии Солнце - Земля. Если текущие темпы ее роста продержатся еще хотя бы пару суток, она имеет шансы уже на этих выходных модифицироваться в очень крупный центр, обладающий потенциалом для формирования вспышек X класса. Вторая область, 4166, появилась раньше и растет медленнее. Связанные с ней риски по этой причине существенно ниже", - уточнили ученые.

Кроме того, по словам ученых, синхронное возникновение двух разнесенных в пространстве центров может быть предвестником глобального всплеска активности на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.