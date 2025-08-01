По словам исследователей, подготовленные ими наборы текстов различаются по содержанию, но не имеют значимых отличий по ключевым параметрам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Исследователи из России разработали сбалансированный тест для точной оценки навыков чтения у взрослых, который позволяет понять эффективность занятий с логопедом или других методов борьбы с дислексией. Разработка поможет точнее диагностировать дислексию и отслеживать прогресс коррекции, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Данный тест уже можно использовать на практике - он подходит как для диагностики дислексии у взрослых, так и для оценки прогресса после коррекционных занятий. По тем же принципам можно разработать версии и для детей, если адаптировать параметры под их возраст", - пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ уже несколько лет работают над созданием инструментов, позволяющих выявлять дислексию у русскоговорящих детей и взрослых, а также отслеживать то, как на их навыки чтения влияют различные корректирующие меры. Недавно российские исследователи создали цифровой тест на дислексию для детей, а также разработали его аналог для взрослых.

В процессе их разработки исследователи обратили внимание на то, что существующие тесты не позволяют максимально точным и достоверным образом проверять эффективность коррекции дислексии, так как они включают лишь один набор текстов, которые носитель этого нарушения может частично запомнить. Для решения этой проблемы ученые создали два набора текстов, максимально сбалансированных с лингвистической точки зрения.

По словам исследователей, подготовленные ими наборы текстов различаются по содержанию, но не имеют значимых отличий по ключевым параметрам, в том числе по длине и частотности слов, синтаксической структуре предложений, читаемости и другим показателям. Это было доказано в рамках эксперимента с участием 111 студентов, которые испытывали очень схожие сложности при прочтении и того, и другого набора текстов.

"Тексты мы писали вручную, без помощи нейросетей - следили за синтаксисом предложений, длиной и частотностью слов, стараясь при этом сохранить связный и осмысленный сюжет. Такая работа была бы невозможна без онлайн-инструментов наших коллег, которые позволили точно контролировать психолингвистические параметры текста", - подытожила стажер-исследователь Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Кокорева Яна, чьи слова приводит пресс-служба вуза.