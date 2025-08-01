Для упаковки отходов в стеклоподобную матрицу на радиохимическом заводе АО "СХК" установлено передовое оборудование российского производства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росатом начал испытания инновационной установки, позволяющей практически полностью изолировать и обезопасить радиоактивные отходы (РАО), образующиеся при переработке регенерированного урана. Об этом сообщает пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации.

"На Сибирском химическом комбинате (АО "СХК", предприятие топливного дивизиона, г. Северск, Томская область) начались ресурсные испытания на реальных растворах инновационной установки по остекловыванию жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Технология индукционного плавления с "холодным тиглем", разработанная учеными дивизиона и впервые проходящая обкатку на действующем радиохимическом производстве, позволит исключить накопление радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке регенерированного урана", - говорится в сообщении.

Для упаковки отходов в стеклоподобную матрицу на радиохимическом заводе АО "СХК" установлено передовое оборудование российского производства - индукционная печь с "холодным тиглем". Ее отличают компактность, способность работать с коррозионно агрессивными растворами, возможность дистанционного обслуживания и замены. Оборудование, разработанное учеными топливного дивизиона, впервые используется в промышленном масштабе на реальных растворах. ЖРО переводят в твердую безопасную форму с использованием боросиликатного стекла, обладающего высокой устойчивостью к выщелачиванию и расстекловыванию при высоких температурах.

Остекловывание - это процесс перевода концентрированных жидких радиоактивных отходов в твердое стеклоподобное состояние. Этот метод предотвращает попадание опасных веществ в окружающую среду, обеспечивая надежную изоляцию отходов. Стекломатрица является первым барьером безопасности, включающим и удерживающим в себе радионуклиды. Дополнительным барьером выступает специализированный контейнер, который будет размещаться в современном приповерхностном пункте захоронения РАО, расположенном на защищенной территории. Все эти решения исключают возможность взаимодействия с окружающей средой, значительно снижая экологическую нагрузку. Ресурсные испытания индукционной печи с "холодным тиглем" на СХК продлятся до конца 2025 года. Затем экспертная комиссия примет решение о начале промышленной эксплуатации оборудования.