На Онежском полуострове проведут оценку мест с потенциально опасными отходами

Активисты пройдут по точкам прибрежной зоны на парусной яхте "Мустанг", сообщили организаторы экспедиции "Экологический мониторинг Онежского полуострова"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция "Экологический мониторинг Онежского полуострова" стартовала из Архангельска для оценки мест потенциально опасных отходов, которые были выявлены по космическим снимкам, рассказали ТАСС организаторы экспедиции. Волонтеры пройдут по точкам прибрежной зоны на парусной яхте "Мустанг".

"Спутниковые снимки помогают выявить проблемные точки, но без полевых исследований мы не сможем оценить реальный масштаб загрязнения и оперативно принять меры, - пояснил руководитель экспедиции, сотрудник губернаторского центра Архангельской области Роман Шевчук. - Эта экспедиция - не просто сбор данных, а шаг к предотвращению потенциальных техногенных катастроф. Кроме того, вовлечение волонтеров и открытость информации о наших действиях позволяют донести до людей, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. Только так мы сможем сформировать ответственное отношение к природе и добиться системных изменений".

На основе спутниковых снимков были определены точки с потенциально опасными отходами, требующими дальнейшей оценки. По итогам экспедиции будет подготовлен документ с координатами этих мест и рекомендациями по экстренному реагированию на экологические угрозы. Собранные данные будут переданы в Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области, что упростит их поиск и реагирование на техногенные катастрофы.

Экспедиционная группа исследует побережья около поселка Пертоминск, Соловецких островов и архипелага Кузова. Там же волонтеры проведут субботники.

Оценка усталости и стресса

Важным этапом экспедиции станет испытание нейроинтерфейсов, предназначенных для оценки усталости в экстремальных условиях. Специальные устройства будут фиксировать показатели, отражающие уровни усталости, стресса и процессов адаптации к новым условиям.

"Эти решения могут в будущем изменить подходы к безопасности в экспедициях, в которых даже опытные исследователи могут не заменить опасную степень переутомления, которая может, к примеру, привести к перегрузке или ошибкам при обращении с оборудованием и техникой", - пояснил старший преподаватель, заведующий лабораторией МИРЭА - Российского технологического университета Андрей Рыбников.

Экспедиция завершится 7 августа.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям губернаторского центра Архангельской области, экологического движения "Чистый Север - чистая страна" и студенческого экспедиционного корпуса "Команда Арктики" при поддержке МИРЭА - Российского технологического университета, Парусного центра "Норд" им. Ю. С. Анисимова и правительства Архангельской области.