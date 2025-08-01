Рассеянный склероз нарушает работу организма за 15 лет до первых симптомов

Пациенты начинают жаловаться на головокружения, головную боль и усталость задолго до постановки диагноза

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Канадские медики открыли свидетельства того, что первые сбои в работе организма и нервной системы появляются у многих носителей рассеянного склероза ещё за 15 лет до того, как у них возникают видимые симптомы болезни мозга. Об этом сообщила пресс-служба Университета Британской Колумбии (UBC).

"Рассеянный склероз крайне сложно диагностировать из-за того, что многие первые признаки его развития, в том числе усталость, головная боль и прочие болевые ощущения, являются очень общими, при этом они часто сопровождают ряд других заболеваний. Наши наблюдения резко сдвинули то время, когда появляются эти первые знаки развития рассеянного склероза, что открывает дорогу для ранней диагностики и вмешательства", - заявила профессор UBC Хелен Тремлетт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Медики совершили это открытие при ведении многолетних наблюдений за здоровьем 2 тыс. носителей рассеянного склероза, проживающих в Канаде. Первые признаки развития рассеянного склероза у них выявили на третьем-четвертом десятке лет жизни, однако при этом многие пациенты жаловались на характерные для носителей этой болезни проблемы со здоровьем задолго до выявления у них очагов димиелинизации, областей с поврежденной "изоляцией" нейронов мозга.

Наблюдение заставило ученых сравнить истории здоровых жителей Канады и носителей рассеянного склероза еще до того, как последним поставили официальный диагноз. Чтобы получить подобных сведения, исследователи запросили доступ к медицинским картам больных и 10 тыс. здоровых канадцев аналогичного возраста и пола, после чего проанализировали, как часто они посещали врачей разных специальностей.

Этот анализ показал, что первые различия между здоровыми людьми и носителями рассеянного склероза возникают за 15 лет до постановки диагноза. Обычно носители этой болезни на 20% чаще обращаются к терапевтам с жалобами на усталость, боль, головокружение, депрессию и другие психические расстройства. Примерно за десять лет до постановки диагноза они начинают на 60% чаще жаловаться на боль в глазах и помутненное зрение, а за три-пять лет до постановки диагноза они начинают на 70% чаще посещать радиологические отделения клиник.

Подобные результаты наблюдений, по мнению специалистов, говорят о необычно длинной продромальной фазе развития рассеянного склероза - того периода, когда болезнь уже прогрессирует, но первые однозначные признаки ее развития еще не наблюдаются. Понимание этого позволит разработать первые способы ранней диагностики рассеянного склероза, а также даст ученым возможность разработать и испытать методы терапии, нацеленные на замедление или предотвращение его развития на первых фазах появления заболевания.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.