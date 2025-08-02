В этом случае не учитывают другие факторы, такие как вредные привычки, отметил старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Соблюдение световой гигиены с учетом циркадных ритмов и ранний отход ко сну снижают риск развития атеросклероза у жителей Арктики. Это связано с экстремальными световыми условиями на севере, рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук.

Ученые выяснили, что уровень липидов в крови жителей Арктики зависит не от длительности светового дня, а от времени и интенсивности получаемого света. В частности, вечером в период полярной ночи был зафиксирован избыток синего света природного происхождения, который дает организму сигнал о бодрствовании. Его воздействие и более позднее время отхода ко сну приводили к повышению уровня плохого холестерина и триглицеридов в крови у участников исследования. При этом более ранний отход ко сну и соблюдение световой гигиены вызвали обратный эффект.

"Если человек ложится спать и засыпает раньше и воздействие синего спектра света на него минимальное, то плохой холестерин и триглицериды не откладываются у него. Риск возникновения атеросклероза будет ниже", - отметил собеседник агентства.

Ученый добавил, что в этом случае не учитываются иные факторы, такие как вредные привычки. Например, на развитие атеросклероза могут повлиять сидячий образ жизни, курение, употребление алкоголя, любовь к сладкой и жирной пище. Также для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний стоит отказаться от источников яркого света в спальне, избегать ночных пробуждений и переедания.