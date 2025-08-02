Многие из них относятся к XIII веку

ТВЕРЬ, 2 августа. /ТАСС/. Археологи, которые проводят раскопки на участке благоустройства поймы реки Холынки во Ржеве Тверской области, нашли более 100 артефактов, многие из которых относятся к XIII веку. Среди находок - предметы быта, украшения и монеты, рассказал ТАСС представитель Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра, директор ООО "Омега-мастер" Александр Хохлов.

"Сейчас речь идет о более сотни предметов, которые найдены на этой территории. Они разного времени - от XIII до начала XX века, революционного времени", - сказал собеседник агентства.

Ржев является городом-крепостью, его первое упоминание в летописи датируется 1216 годом. Рядом с городской крепостью в пойме реки Холынки, которая протянулась на несколько километров в длину и несколько сотен метров в ширину, располагались пастбища и огороды. "Археологические работы на этом месте ранее не проводились, и мы могли только теоретически предполагать, какие здесь могут быть выявлены находки. Мы понимали, что если городище существует с XIII века, то, наверное, материал этого времени. Это предположение подтвердилось очень яркими находками", - продолжает эксперт.

Среди находок - бронзовый витой браслет, который был распространен в XII веке на территории древней Руси, подобное украшение носили и в XIII-XIV веках. Также археологи обнаружили решетчатый перстень, который датируется тем же периодом. "Население Ржева продолжало активно использовать пойму Холынки в хозяйственных целях и в последующие эпохи. В частности, довольно много найдено как медных монет XV века, которые продолжали бытовать и в XVII веке, так и серебряных монет, которые датируются XVI-XVII веками и которые относятся уже к эпохе единого русского государства", - сказал Хохлов.

Кроме того, были найдены оловянный солдатик XIX века, десертная вилка и вилка для фруктов, мундирные и гражданские пуговицы, тысячи фрагментов разбитых когда-то керамических сосудов и многое другое. "Надо отметить, что на территории поймы реки Холынки обнаружены также постройки, где, вероятнее всего, можно было оставить инвентарь или переночевать во время сельхозработ в летний период. И именно с этими конструкциями и связаны все эти находки", - добавил эксперт.

Он отметил, что археологические работы стали возможными благодаря благоустройству поймы реки Холынки, которая в ближайшем будущем станет одной из самых больших общественных территорий Ржева. Все находки после проведения археологических работ будут переданы в одно из учреждений Государственного музейного фонда Российской Федерации.