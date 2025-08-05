Испытания на специально выведенных лабораторных животных, не имеющих собственного иммунитета, прошли успешно, сообщил директор НИИФКИ Александр Силков

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии получили генномодифицированные клеточные структуры, перспективные для уничтожения опухолевых клеток с помощью иммунной реакции. Технология прошла испытания на специально выведенной линии лабораторных животных, не имеющих собственного иммунитета, сообщил в пресс-центре директор НИИ Александр Силков.

"У нас получилась большая эффективность по ряду мишеней, которые мы тестировали - это опухоль-ассоциированные антигены, экспрессирующиеся на широком наборе направлений, связанных с кровотоком, эндотелием (плат клеток внутри лимфатических и кровеносных сосудов - прим. ТАСС), которые представлены в очень широком наборе опухолей", - сказал он.

Силков пояснил, что результаты были получены в эксперименте на животных, которые лишены своей иммунной системы. Всего было исследованы пять потенциальных опухолевых мишеней. Исследования проводились на лабораторных мышах, выведенных в виварии Института цитологии и генетики СО РАН. "Такой мышке подсаживается человеческая опухоль, нашими генномодифицированными клетками мы проводим терапию, результат получается очень обнадеживающий", - сказал ученый.

Сейчас институт открыл совместную лабораторию вместе с Сеченовским университетом, который, по словам Силкова, имеет большой опыт клинических исследований. Ученые рассчитывают начать клинические испытания технологии в рамках совместных исследований.

CAR-T-терапия представляет собой пока самую успешную форму иммунотерапии рака, которая применяется в медицинской практике. В ее рамках врачи извлекают из тела пациента большое число Т-клеток, особым образом перепрограммируют их и возвращают в организм больного. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии. Сейчас CAR-T терапию также активно адаптируют для лечения других заболеваний.