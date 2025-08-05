30 июля 2025 года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. В результате проснулись семь вулканов, а сам остров "мигрировал" на юго-восток на 2 м. И это не считая других погодных аномалий: в Краснодарском крае за сутки выпало почти две месячные нормы осадков. Схожая ситуация в Гонконге — там зафиксировали самый большой уровень осадков для августа за последние 140 лет. Разбираемся, что происходит с планетой и чем это чревато для людей

Все в рамках нормы

Как объяснила в интервью ТАСС доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник и заведующий лабораторией инженерной сейсмологии Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Ольга Павленко, Камчатка, как и Япония, знаменитая частыми землетрясениями, находится вблизи зоны субдукции.

Что такое зона субдукции? Зона субдукции — это особые места на Земле, где одна тектоническая плита погружается под другую. Обычно это происходит так: подводные океанические плиты опускаются под движущиеся им навстречу континентальные. При этом плиты трутся друг о друга, в результате чего возникает множество землетрясений. Показать ещё

Высокая сейсмическая активность — норма для региона, и хотя произошедший толчок — сильнейший с 1952 года, ничего экстраординарного в нем нет. "Нет признаков усилившейся сейсмической активности, число землетрясений в среднем на больших временных интервалах не меняется", — подытожила Павленко.

А что насчет сдвига Камчатки на 2 м?

На самом деле сдвижения суши после мощных землетрясений — норма. Это регулярно происходит с той же Японией. "Сдвиг побережья на 2 м — вполне закономерное явление, — замечает Павленко. — Это не представляет угрозы для целостности полуострова. Восточное побережье Японии, например, при землетрясении Тохоку 2011 года сдвинулось примерно на 7 м, как показали приборы. Люди этого не заметили". Эксперт также добавила, что на Камчатке сильные землетрясения происходят периодически: это не в первый раз, вероятно, и при прошлых землетрясениях прибрежные зоны полуострова "мигрировали".

Да и вследствие тектонической активности сдвигается далеко не вся "территория", а только прибрежные зоны. Как отмечает Павленко, "местные жители, скорее всего, даже не заметили, что "переехали". Для столь мощного землетрясения Камчатка столкнулась с минимальными последствиями: особых разрушений не возникло, как и экономического урона, а главное — никто не погиб.

Нормально ли, что проснулись вулканы?

После землетрясения на Камчатке активизировались сразу семь вулканов: Ключевской, Безымянный, Камбальный, Карымский, Мутновский, Крашенинников и Авачинский. И это тоже нормально: размер очага основного толчка землетрясения 29 июля был порядка 600 км, и сила его воздействия распространялась в том числе и на 100–200 км в глубь земли, по оценке Павленко. "Конечно, это не могло не затронуть вулканы", — резюмирует эксперт.

Связаны ли землетрясение на Камчатке и аномальные осадки?

Землетрясения и проснувшиеся вулканы не единственное необычное "погодное" событие за последние семь дней. Так, на Кубани за сутки выпала практически двухмесячная норма осадков. То же и в Гонконге: там зафиксировали самый большой уровень осадков для августа за 140 лет.

И хотя, возможно, у кого-то существует соблазн связать изменения климата и сильные землетрясения и представить это как часть одного страшного катаклизма, в реальности это маловероятно. "На мой взгляд, эти явления не связаны, — замечает Ольга Павленко, — Землетрясения — результат эволюции нашей планеты, которая постепенно остывает, а климатические изменения другой природы".

Мария Богрянова