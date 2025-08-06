Это может произойти уже в ближайшие годы, сообщил доктор биологических наук, директор Института леса КарНЦ РАН Александр Крышень

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Карельского научного центра спрогнозировали существенное увеличение числа лесных пожаров в летний период в Карелии, а также в весной - в соседней Ленобласти. Это может произойти уже в ближайшие годы, рассказал ТАСС доктор биологических наук, директор Института леса КарНЦ РАН Александр Крышень.

Проблема лесных пожаров в настоящее время крайне актуальна для Карелии. По данным на утро 5 августа, на территории республики действовали 28 лесных пожаров, общая площадь которых составляла около 1,8 тыс. га. Большинство возгораний произошло из-за сухих гроз.

"Исходя из истории, можно прогнозировать увеличение числа летних пожаров в средней и северной тайге (т. е. на территории Карелии) и весенних - в южной тайге (Ленинградская область), где в напочвенном покрове обильны злаки. Сухая трава по весне - отличное горючее. Но в эту логику тоже вмешивается человек. Уже в средней тайге после рубок без должного ухода за культурами сосны и ели возникают лиственные леса (березняки и осинники), где так же, как и в южных сообществах, обильны злаки и разнотравье. Следует уже задумываться об угрозе весенних пожаров после малоснежных зим, которые становятся все чаще", - отметил собеседник агентства.

Ученый добавил, что 90% лесных пожаров возникает из-за человека, и его присутствие при этом необязательно. Достаточно бросить стеклянную бутылку, даже осколок которой может сработать как увеличительное стекло. Тем не менее, в этот год произошло большое количество сухих гроз. Их опасность заключается в том, что пожары возникают в труднодоступных местах. Зачастую туда может добраться только Авиалесоохрана.

В Карелии введен режим ЧС. В Муезерском, Лоухском, Пудожском районах и Костомукшском округе действует запрет на посещение лесов. По всей республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.