В САФУ разработали установку по разделению тетрапаков для производства эковаты

Способ испытан на производственной площадке, получена первая партия продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали установку по разделению макулатуры тетрапаков на составляющие, сообщили ТАСС в Центре коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО) "Арктика" университета. Эту макулатуру будут использовать для производства эковаты, прежде ее делали из газетной макулатуры, которой становится все меньше.

"В результате работ, поддержанных НОЦ (научно-образовательный центр) "Российская Арктика" и Фондом содействия инновациям, специалисты ЦКП "Арктика" САФУ предложили и запатентовали способ разделения макулатуры тетрапак на полиэтилен и целлюлозу. Данный способ позволил использовать макулатуру тетрапак для производства конечного продукта - эковаты, которая применяется в качестве утеплителя, - сказали в центре. - До сих пор этот продукт получали только из газетной бумаги, а количество бумажных газет падает с каждым годом, что сделало актуальным использование альтернативного сырья".

Тетрапак - это многослойный композитный материал из картонной основы с полимерной пленкой. В качестве полимерного покрытия могут быть полиэтилентерефлатат, полипропилен, поливинилхлорид. Тетрапак используется для производства одноразовой посуды, упаковки пищевых продуктов и напитков, подложек для полуфабрикатов, а также для упаковки промышленных и потребительских товаров. Проблема утилизации такой макулатуры очень актуальна. В настоящее время тетрапак преимущественно захоранивается на полигонах ТБО.

Предложенный способ позволяет использовать такую макулатуру и получать целлюлозу. Такую целлюлозную массу невозможно использовать для производства бумаги, а производство эковаты из нее оказалось возможным. Эковата характеризуется огнестойкостью, а также устойчивостью к насекомым и паразитам.

Способ испытан на производственной площадке партнера, получена первая партия продукции. Она востребована в летний сезон, когда многие домохозяйства проводят ремонт.

Индустриальным партнером проекта выступила компания "Бастион", она является аккумулирующим хабом потоков ТБО Архангельской агломерации для выделения из них фракций, которые подходят для вторичной переработки. Компания занимается макулатурой, металлоломом, стеклотарой, пластиковыми отходами и другими материалами.