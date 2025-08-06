Российские разработчики усилили защиту цифровых платформ от квантовых угроз

Новые постквантовые алгоритмы за счет непредсказуемости вычислений создают дополнительный уровень защиты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра информационной безопасности Университета Иннополис создали алгоритмы, которые повысят устойчивость цифровых платформ против кибератак с использованием квантовых компьютеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Новые постквантовые алгоритмы основаны на ИИ-технологиях и передовых математических методах высокой вычислительной сложности. Они также усилены хаотическими алгоритмами, которые за счет непредсказуемости вычислений создают дополнительный уровень защиты", - сообщили ТАСС в университете.

Среди новых инструментов защиты от кибератак с применением квантовых технологий - алгоритм, помогающий создавать безопасные каналы передачи данных за счет криптопримитивов (криптографических алгоритмов). "Он работает с особыми математическими структурами, генерируя для них таблицы умножения - основу для криптографических алгоритмов. Инструмент проверяет корректность этих структур, ищет в них скрытые элементы и оптимизирует для защиты данных", - пояснили в вузе.

Авторы также представили инструмент защиты блокчейн-систем, доверенную среду для криптоопераций и алгоритмы, позволяющие обезопасить от подделки цифровую подпись и разрабатывать более надежные шифры с помощью ИИ.

"В условиях нарастающих квантовых угроз наши инструменты позволяют эффективно проектировать и создавать квантово-устойчивые приложения и цифровые платформы в рамках нацпрограммы "Экономика данных". Это особенно важно для защиты объектов критической информационной инфраструктуры, включая финансово-кредитный сектор, производственную сферу и государственные информационные системы, например, такие как портал "Госуслуги", - отметил эксперт Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко, слова которого приводит пресс-служба вуза.