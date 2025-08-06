Она длилась 10 минут, сообщили в институте прикладной геофизики

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности (М), которая стала уже шестой в августе, зафиксирована на Солнце в среду. Об этом сообщили ТАСС в институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"6 августа в 20:02 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167 (N09W89) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 10 минут", - говорится в сообщении.

Причем другие пять вспышек, произошедшие 3, 4 и 5 августа, были зафиксированы в группе пятен 4168.

Как сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за сутки Солнце произвело количество энергии почти равное вспышке класса Х. Помимо вспышки М, было зарегистрировано еще 18 вспышек уровня С.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.