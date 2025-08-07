Дерево ежегодно запасает на 15-20% больше углерода, чем ель или пихта, отметили в Уральском федеральном университете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Лучшим поглотителем углерода на Урале признана сосна, которая на 15% лучше пихты или ели удаляет углекислый газ из атмосферы и запечатывает его. Об этом ТАСС сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"На долю лигнина в сухой массе стволов у хвойных растений Урала приходится от 30% до 50%. Целлюлозы в биомассе зрелых хвойных деревьев около 40%. Наименьшая доля лигнина - в побегах ели, немного больше лигнина накапливает пихта, а наибольшее содержание этого вещества мы обнаружили у сосны. То есть сосна ежегодно запасает на 15-20% больше углерода, чем ель или пихта, поэтому сосна на Среднем Урале обладает лучшей способностью к секвестрации углерода", - рассказал заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин.

Отмечается, что сосна является лучшим секвестратором и в условиях меняющегося климата. Эксперименты биологов УрФУ показали, что на повышение температуры сосна реагирует лучше, чем ее хвойные "родственники". "Исследование показало, что реакции видов хвойных на изменение факторов среды в модельных экспериментах неодинаковы. В условиях роста температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере сосна лучше фотосинтезирует, а с учетом ее способности к запасанию углерода в практически неразлагаемом лигнине молодые сосновые леса будут эффективным стоком углерода в экосистеме Среднего Урала", - отметила заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

В работе биологи изучали характеристики фотосинтетического аппарата и потенциальной секвестрационной способности побегов основных деревьев лесов Среднего Урала: ели, пихты и сосны. Секвестрационная активность деревьев была определена по накоплению биомассы побега и по соотношению фотосинтетических (хвоя) и гетеротрофных (стволы) тканей побегов. При этом характер изменений массы хвои и стволов у деревьев был однотипным: в первый год жизни побега масса хвои была значительно больше, чем масса стволов, однако с возрастом масса стволов росла сильнее, чем хвои. За четыре года быстрее всего биомассу накапливали побеги сосны, тогда как ель и пихта имели в 1,3-1,5 раза меньшую биомассу.

Ученые также добавили, что деревья активно поглощают углекислый газ в процессе роста, особенно в молодом возрасте. Затем они сохраняют углерод в биомассе (стволы, ветви, корни) десятки и сотни лет. Даже после гибели дерева, если его не сжигать, древесина долго разлагается и возвращает углерод постепенно. Например, если деревья используются в строительстве, то углерод остается запертым еще на десятилетия.