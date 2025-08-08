Ученый Шестаков: после землетрясения Камчатка сдвинулась неравномерно

Как сообщил профессор Политехнического института ДВФУ, в то время как на юге фиксировалось максимальное смещение, в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора переместилась лишь на полметра и опустилась менее чем на 10 см

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Камчатский полуостров после землетрясения 30 июля сдвинулся неравномерно: южная часть сместилась в юго-восточном направлении примерно на 2 метра, одновременно опустившись на 30 см, а территория, на которой находится Петропавловск-Камчатский, сдвинулась примерно на 50 см и опустилась менее чем на 10 см. Об этом ТАСС сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Николай Шестаков.

"Особый интерес представляет разница в смещениях, полученных в различных точках Камчатского полуострова. В то время как на юге Камчатки (расстояние до эпицентра землетрясения около 170 км) фиксировалось максимальное смещение, в Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора переместилась лишь на полметра и опустилась менее чем на 10 см. Такое распределение смещений ученые объясняют особенностями расположения и структуры источника землетрясения - столица Камчатского края расположена на большем удалении и "наискось" от основных подвижек в очаге землетрясения, расположенном в толще горных пород на глубине около 35 км", - разъяснил ученый.

Он добавил, что люди на Камчатке не заметили смещения по двум причинам. "Во-первых, сдвигается сразу огромная территория целиком. Поэтому, если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется - они сдвигаются вместе. Во-вторых, скорости таких движений малы - порядка 100 мм в секунду. Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний", - обозначил Шестаков.

Он уточнил, что, стоя у моря, можно было бы заметить, как опустился берег, и вода затопила часть суши. Но выходить на берег можно только после окончания атак цунами. "Именно так было в японском городе Сендай во время катастрофического землетрясения 11 марта 2011 года, когда морское побережье вблизи города опустилось более чем на метр во время землетрясения. Колебания в удаленных от очага сейсмического события пунктах, таких как Владивосток, хотя и достаточно велики по амплитуде, но имеют большой период, поэтому могут быть зафиксированы только ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системой - прим. ТАСС) и широкополосной сейсмической аппаратурой", - отметил эксперт.

Эксперт уточнил, что полученные данные будут использованы для совершенствования системы сейсмического мониторинга и раннего предупреждения о волнах цунами. В перспективе это позволит повысить точность прогнозирования землетрясений и связанных с ними природных явлений.