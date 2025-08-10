Плотномер помогает спрогнозировать устойчивость грунта и дорожного покрытия к нагрузкам

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Отечественный инновационный комплекс, применение которого позволит по всей России повысить качество дорожного покрытия, исключив образование продольных углублений (колейности), успешно испытали в ходе работ по расширению федеральной трассы А-310 в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

"Успешные испытания провели Росдортехнология, а также подрядная организация, отвечающая за капитальный ремонт участка федеральной трассы А-310, расположенного в Челябинской области. Речь идет об инновационном комплексе - статическом плотномере с гидростанцией отечественного производства", - сказали в управлении.

Там пояснили, что новый комплекс помогает дорожникам спрогнозировать, выдержат ли грунт и верхний слой дорожного покрытия нагрузку при заданной интенсивности движения транспорта на том или ином участке дороги.

По словам собеседника агентства, показания плотномера снимают на месте проведения работ. Затем по ним проводят расчет корректирующих коэффициентов на динамические методы. В ходе подачи системы давлений на опорную плиту датчик линейных перемещений фиксирует деформации покрытия. На основе зависимости нагрузка-осадка вычисляются модуль деформации, модуль упругости и относительный показатель уплотнения.

"Комплекс проводимых работ в части полевых испытаний дорожных конструкций в дальнейшем позволит принимать оптимальные и эффективные проектные решения. Это, в свою очередь, исключает образование колейности на весь гарантийный срок, обеспечивает нормативное состояние автомобильных дорог. Таким образом, повышается общий уровень безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, образование колейности - распространенная в стране проблема, при которой разрушается дорожное покрытие, на проезжей части возникают продольные углубления в полосах наката.