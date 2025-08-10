Она длилась более 30 часов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Магнитная буря, длительность которой составила более 30 часов, закончилась. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне", - говорится в сообщении.

Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Кроме того, по словам ученых, Земля все еще находится в зоне действия наблюдающихся на Солнце корональных дыр, поэтому сохраняются риски геомагнитных возмущений, "которые будут присутствовать до середины будущей недели". Но в ближайшие двое-трое суток повтора сильных событий не ожидается.