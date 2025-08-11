Расшифрован геном хатыстырского человека, жившего в Якутии 10 тыс. лет назад

Благодаря исследованию известны также другие люди из погребений Кангаласское, Огонек, Чуйя, Вилюйское Шоссе и Дюпсинское, отметил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Виктор Дьяконов

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Геном хатыстырского человека, жившего на территории современного Алданского района Якутии примерно 10 тыс. лет назад, удалось полностью расшифровать. Об этом сообщил ТАСС один из соавторов опубликованного в журнале Nature международного исследования, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) Виктор Дьяконов.

В статье о происхождении уральских и енисейских народов представлены результаты полногеномного секвенирования ДНК 180 индивидуумов, живших в Северной Евразии от мезолита (около 11 тыс. лет назад) до бронзового века (около 4 тыс. лет назад).

"Мы с коллегами доказали, что хатыстырский человек действительно древний и полностью определили его генетический паспорт. Благодаря исследованию мы знаем полный геном не только хатыстырского человека, а также целого ряда других людей из погребений Кангаласское, Огонек, Чуйя, Вилюйское Шоссе, Дюпсинское и других", - сказал Дьяконов.

История изучения Хатыстырского человека

Кости человека были случайно обнаружены в 1962 году в пещере неподалеку от села Хатыстыр. Пещера находится на правом берегу реки Алдан и представляет собой известковую каверну с неглубоким входом в виде норы, образовавшуюся на месте глубокой трещины. Обнаруженный в ней скелет лежал на полу недалеко от входа вытянуто на спине.

"Судя по рассказам ученых, скелет очень хорошо сохранился. В пещере кость очень хорошо сохраняется: это же холодильник естественный, никаких перепадов температуры нет, холодный воздух и зимой, и летом. Рядом находились остатки костра, в глубине пещеры было обнаружено скопление костей медведя, волка и лисицы", - рассказал ученый.

По его словам, изначально предполагалось, что кости современные, и первое их обследование было выполнено сотрудниками уголовного розыска и, по их просьбе, геологами Борисом Русановым и Олегом Гриненко.

"Затем пещеру и костяк осмотрели археологи Юрий Мочанов и Светлана Федосеева. По их устному сообщению, рядом с костяком человека были найдены современные предметы (металлическая пуговица или пряжка), на основании чего они решили, что останки не представляют интереса для археологии. На этом изучение хатыстырского человека было прекращено, а его скелет был передан в Геологический музей Якутского филиала АН СССР (ныне - Геологический музей Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН)", - рассказал кандидат исторических наук.

Датировка останков

Часть костей была взята Русановым для проведения радиоуглеродного датирования, выполненного в 1970-е годы. Результаты показали большую древность костяка (9,8 тыс. лет назад), делающую его на тот момент древнейшей находкой на территории не только Якутии, но и Восточной Сибири в целом. "К сожалению, они были опубликованы только в одной научно-популярной книге "Внимание, мамонты!", и не привлекли внимания исследователей", - отметил археолог.

В 2017 году ученые решили заново продатировать костные останки хатыстырского человека. В Японии благодаря профессору Университета Хоккайдо Кацунори Такасэ была получена радиоуглеродная дата 9 010 +/-30 лет назад (IAAA-170069), калиброванный (календарный) возраст 8290-8220 годами до нашей эры.

"Были получены также даты по костям медведя и собаки. Они чуть-чуть моложе. Древний возраст хатыстырца подтвердился. Теперь мы имеем и полный генетический паспорт хатыстырского человека", - заключил археолог.