Также исследователи нашли подвеску со знаком Рюриковичей

Санкт-Петербург, 11 августа. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, расположенного в Санкт-Петербурге, отыскали грунтовый могильник, местонахождение которого было неизвестно с 1940-х годов. Открытие было сделано в ходе археологической экспедиции в Старой Ладоге, которая изучает становление Руси, сообщил журналистам директор ИИМК РАН, доктор исторических наук, профессор РАН Андрей Поляков.

"Повторно найден грунтовый могильник, который был частично исследован в 38-48 годах [XX века], но, поскольку в то время фиксация была не настолько надежной, ориентиры были уничтожены, мы долгое время не знали, где же он реально находится, только догадывались. И в этом году удалось найти одно из погребений и, соответственно, восстановить местоположение этого памятника", - отметил Поляков.

Помимо могильника, археологи нашли подвеску со знаком Рюриковичей. "Была найдена замечательная подвеска со знаком Рюриковичей. <...> Она не уникальная, подобная была найдена в Новгороде, но эта вещь действительно достойна самого серьезного внимания", - уточнил Поляков.

Археологическая экспедиция ИИМК РАН в Старую Ладогу стала одной из 20 экспедиций, проводимых Институтом в полевом сезоне 2025 года. Научный руководитель ИИМК РАН, доктор исторических наук Сергей Васильев в разговоре с журналистами отметил исключительную научную важность еще одной проходящей сейчас экспедиции - в селе Костенки под Воронежем, в т. н. "жемчужине русского палеолита", в "уникальном средоточии памятников охотников на мамонтов с остатками жилищ, украшений, произведений из бивня и костей мамонта".

"Традиционно наиболее интересные и важные находки делаются в конце августа, в сентябре. Когда экспедиция приезжает, сначала нужно все подготовить, снять балластные слои <...> зачастую нужно убрать восемь метров грунта, прежде чем добраться до культурно-содержащих слоев. <...> Мы много еще в этом году ждем, надеемся. Но определенные результаты уже, конечно же, есть", - добавил Поляков.

ИИМК РАН

Институт истории материальной культуры РАН является прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России - Императорской археологической комиссии, основанной в 1859 году. После Октябрьской революции, в 1918 году, Комиссия была преобразована в Российскую Академию истории материальной культуры (ГАИМК), в 1937 году - в ИИМК РАН СССР с центром в Ленинграде. Институт проводит археологические экспедиции, исследуя широкий спектр археологических культур Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, Северного Причерноморья и других регионов. В Институте работает 140 научных сотрудников, ежегодно проводится до 40 археологических экспедиций, 20-25 научных конференций, по итогам которых печатаются и публикуются сборники научных материалов; налаживается международное сотрудничество с археологическими центрами СНГ, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, США и других государств.