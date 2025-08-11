Задача разработки заключается в повышении качества и научной обоснованности судебно-экспертных заключений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Эксперты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) и Судебно-экспертной палаты РФ (СЭП РФ) займутся разработкой новых подходов в сфере судебной экспертизы, в числе которых применение искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СПб ФИЦ РАН

"Среди других направлений деятельности СЭП РФ и СПб ФИЦ РАН в рамках партнерства проведение совместных исследований по актуальным проблемам судебной экспертизы, адаптация и применение новейших научных достижений (цифровые технологии, ИИ, геномика и другие) в экспертной практике, реализация программ повышения квалификации экспертов и научных сотрудников, стажировки, привлечение молодых ученых к судебно-экспертной деятельности", - указали в пресс-службе.

Директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин и исполнительный директор СЭП РФ Денис Подшиваленко подписали соглашение о сотрудничества, в рамках которой будет осуществляться разработка и внедрение новых подходов в сфере судебной экспертизы. Как отметили в пресс-службе, значимый аспект партнерства организаций - это производство общего механизма рецензирования научной обоснованности судебных экспертиз по отдельным направлениям, входящим в предмет деятельности СПб ФИЦ РАН.

Задача сотрудничества заключается в повышении качества и научной обоснованности судебно-экспертных заключений, которые задействуются в ходе следствия и судопроизводства. В заключенном соглашении содержатся основы создания системы научно-методической экспертизы качества и научной обоснованности судебных экспертиз и исследований.

"Заключаемое соглашение имеет важное значение как для экспертного, так и научного сообщества, оно направлено на повышение научной обоснованности судебных экспертиз, расширяет возможности привлечения ученых к экспертной деятельности, взаимно обогащает знаниями специалистов смежных отраслей, способствует противодействию преступности в условиях нарастающего геополитического давления и динамично развивающихся тактик противника", - приводятся слова Андрея Ронжина.