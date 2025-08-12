Данных по этому подвиду дикого северного оленя мало

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) исследуют новоземельского северного оленя в центре его ареала на архипелаге, сообщает пресс-служба центра. Данных по этому подвиду дикого северного оленя мало.

"Цель проекта - провести мониторинг новоземельского подвида северного оленя (Rangifer tarandus pearsoni) на Южном острове архипелага, то есть в центре ареала. Это даст возможность оценить реальную численность и состояние популяции подвида, по которому есть очень большие вопросы, поскольку популяционные характеристики и генетическая структура новоземельских оленей до сих пор почти не изучены из-за очень небольшого количества данных. Реализация проекта позволит закрыть некоторые "белые пятна" в биогеографии Новой Земли", - сказал старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии ФИЦКИА Иван Мизин, которого цитирует пресс-служба.

Мизин с проектом "Новоземельский северный олень. Загадки ровесника мамонтов" стал победителем первого конкурса грантов Президентского фонда природы. Средства гранта, рассчитанного на полтора года, позволят биологу совершить три экспедиции на Южный остров Новой Земли, в ходе которых будут проводиться полевые наблюдения и сбор биологических материалов. Биоматериалы будут исследованы в лабораторных условиях молекулярно-генетическими методами.

В результате проекта можно будет охарактеризовать популяцию дикого северного оленя на Южном острове архипелага: уровень рождаемости, смертность, стадность, сезонные перемещения, состояние и места ключевых пастбищ. Эти данные станут основой для оценки динамики численности оленей, у которой никогда не было объективных значений.

По итогам работы будут сделаны предложения по дальнейшей охране новоземельского северного оленя, сейчас подвид занесен в Красную книгу Архангельской области, а, возможно, и рациональному использованию этих животных для нужд жителей архипелага.