КЕРЧЬ /Республика Крым/, 13 августа. /ТАСС/. Первые посвященные олимпийским богам спортивные игры, в которых разрешили участвовать представителям других народов, стали проходить в древнегреческих колониях Крыма в V-III веках до нашей эры, сообщил ТАСС доктор культурологии, профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Алексей Кыласов в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая проходит в Керчи.

"Те игры, которые мы для упрощения называем олимпийскими, то есть - посвященные богам Олимпа, проводились по всей территории Ойкумены, так как были обязательным элементом греческого образа жизни. В том числе проводились они и в городах Боспора (Боспорское царство располагалось по обоим берегам Керченского пролива и в прилегающих районах - прим. ТАСС). И тут примечательно, что в письменных памятниках - и они найдены археологами и находятся в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике - упоминаются явно негреческие имена участников игр, проводившихся на Крымском полуострове", - рассказал Кыласов.

Он отметил, что в греческих полисах были очень строгие требования к участникам игр: на некоторые соревнования допускали только граждан греческих городов, а на некоторые только граждан того полиса, где они проводились. Соответственно, участие представителей других народов было немыслимо.

Однако, как отметил Кыласов со ссылкой на данные Боспорской археологической экспедиции, в V-III веках до нашей эры фиксируется очень тесное взаимодействие между жителями городов Боспора и местным варварским населением - скифами. Так, в столице царства Пантикапее, как предполагают ученые, скифы входили в слой аристократии и даже становились супругами правителей, а может быть и правителями государства.

"И здесь в агонах - играх - могли участвовать представители варварских народов, что является уникальным явлением. Таким образом, можно утверждать, что именно на территории, которая сейчас относится к Российской Федерации, проводились первые в истории действительно международные игры. Более того, известно, что добавлялись и новые дисциплины: например, верховая езда некоего особого вида и стрельба из лука", - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время совместно с Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником он работает над подготовкой выставки, посвященной Боспорским агонам.