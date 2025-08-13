Их открытие усложняет историю появления первых прямых предков человека

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный коллектив палеонтологов обнаружил в Эфиопии останки сразу двух древних гоминид - ранее неизвестного вида австралопитеков и потенциально древнейшего представителя рода Homo - которые сосуществовали друг с другом примерно 2,6-2,8 млн лет назад. Их открытие усложняет историю появления первых прямых предков человека, сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (ASU).

"Данное открытие в очередной раз демонстрирует ошибочность общепринятых идей о линейности эволюции человека, о переходе от обезьян к неандертальцам и затем к современным людям. На самом деле, эволюция так не работает - в частности, мы показали, что в данном регионе Африки сосуществовали как минимум два вида гоминин", - заявила профессор ASU Кей Рид, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже 20 лет проводят раскопки в регионе Леди-Герару, расположенном в бассейнах рек Леди и Аваш в Эфиопии. За последние полвека здесь были обнаружены сразу несколько важнейших окаменелостей, чье изучение изменило взгляды антропологов на историю эволюции рода Homo. Так, еще в 1974 году здесь были найдены останки "Люси", прямоходящего афарского австралопитека, а в 1994 году - кости ардипитека, одного из кандидатов на роль общего предка австралопитеков и людей.

Недавно ученым удалось обнаружить к западу от реки Аваш сразу несколько зубов двух разных видов древних гоминид, чей возраст, в соответствии с замерами долей изотопов аргона в соседних с ними слоях отложений, составляет от 2,6 до 2,8 млн лет. Это сделало их особенно интересными для изучения, так как окаменелые останки гоминид возрастом от 2,5 до 3 млн лет в прошлом фактически не находили на территории данного региона Эфиопии.

Последующий анализ этих находок указал на то, что один из наборов зубов принадлежал ранее неизвестному виду австралопитеков, который сильно отличался по устройству жевательного аппарата от афарских австралопитеков, живших на востоке Африки около 3-3,5 млн лет назад. Второй набор зубов оказался очень похож предыдущую находку ученых - челюсть древнейшего представителя рода Homo, которая была найдена в Леди-Герару в 2015 году.

Данное открытие, по мнению ученых, говорит в пользу того, что наши предки сосуществовали на территории Восточной Африки как минимум с одним видом австралопитеков, который заметно отличался по анатомии зубов и от более древних афарских австралопитеков, и от австралопитеков гархи, живших 2,5 млн лет назад в бассейне реки Аваш. Изучение изотопного состава этих зубов, как надеются ученые, поможет ученым понять, какой пищей питались древние люди и австралопитеки и конкурировали ли они за доступ к ней.