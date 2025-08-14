Выявлен вирус, помогающий патогенным грибкам выживать в легких млекопитающих

Это открытие позволит повысить эффективность лечения аспергиллеза

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Израильские и немецкие биологи обнаружили, что один из вирусов дымящего аспергилла, одного из главных возбудителей грибковых инфекций на Земле, меняет жизнедеятельность этого патогена таким образом, что он активнее размножается в тканях легких млекопитающих и лучше сопротивляется атакам иммунитета. Это открытие позволит повысить эффективность лечения аспергиллеза, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Microbiology.

"Большое число патогенных грибков является носителями различных миковирусов, чья роль в патогенезе в прошлом почти не изучалась. Мы обнаружили, что один из этих вирусов, AfuPmV-1M, заметно улучшает способность аспергилла переносить окислительный и тепловой стресс при проникновении грибка в легкие мышей. Уничтожение этого вируса при помощи противовирусных препаратов повысило шансы на выживание у грызунов", - говорится в исследовании.

Данное открытие было совершено группой немецких и израильских биологов под руководством доцента Еврейского университета в Реховоте (Израиль) Неты Шлезингер при наблюдениях за тем, как различные вирусы, поражающие возбудителя аспергиллеза, влияют на способность этих грибков проникать и размножаться в клетках легких млекопитающих. Подобные вирусы достаточно часто поражают грибки - они встречаются в каждой пятой пробе этих патогенов.

Недавно ученые натолкнулись на один из подобных вирусов, получивший имя AfuPmV-1M, при изучении образцов грибка, извлеченного из легких пациента, погибшего от аспергиллеза. Похожие на этот патоген вирусы уже ранее связывались с ростом агрессивности других грибковых инфекций, поражающих насекомых и растения, что побудило ученых изучить его действие на возбудителей аспергиллеза в легких лабораторных мышей.

Проведенные ими опыты показали, что вирус AfuPmV-1M менял жизнедеятельность грибков таким образом, что они формировали больше конидий, спорообразующих структур, а также становились более стойкими к действию различных форм клеточного стресса, сопровождающих проникновение грибка в клетки легких. Благодаря этому клетки дымящего аспергилла дольше выживали при нагреве окружающей среды до 40-50 градусов Цельсия и реже гибли при атаках иммунных клеток мышей.

В результате этого более 60% мышей, зараженных аспергиллезом с вирусной инфекцией, погибло в первые пять дней после проникновения грибка в их легкие, тогда как чистый штамм того же аспергилла убил менее 20% грызунов. В свою очередь, введение в организм мышей антивирусного препарата рибавирина предотвратило гибель более 50% грызунов, что ученые связывают с понижением стойкости грибка к иммунитету стрессовым факторам. Нечто похожее, как надеются исследователи, можно осуществить и при лечении пациентов с аспергиллезом.

Об аспергиллеза

Дымящий аспергилл (Aspergillus fumigatus) представляет собой патогенный грибок, который вызывает тяжелые инфекции легких у пациентов с временно ослабленным иммунитетом или иммунодефицитом. На его долю приходится около 65% инвазивных грибковых инфекций, причем доля жертв этого патогена быстро растет в Европе и по всему миру в результате его растущей стойкости к действию уже существующих антибиотиков. Это вынуждает ученых искать новые методы борьбы с аспергиллезом.