Поскольку размер и количество пятен связаны с активностью солнечных вспышек, к 18 августа их число может снизиться

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пятна на обращенной к Земле стороне Солнца резко уменьшились, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне. Строго говоря, пятна все еще присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: "найди на картинке все 9 областей с пятнами", - говорится в сообщении.

Поскольку размер и количество пятен связаны с активностью солнечных вспышек, к 18 августа их число может снизиться. При этом с 19 августа ожидаются очередные бури из-за корональной дыры в верхних и нижних слоях солнечной атмосферы.