Эта разработка потенциально может быть использована в качестве терапии для лечения нейропсихиатрических расстройств

ГОНКОНГ, 18 августа. /ТАСС/. Китайские ученые нашли способ превратить человеческие стволовые клетки в клетки мозга, продуцирующие дофамин, а трансплантация таких клеток мышам помогла снизить тревожность и чувство отрешенности, а также усилить чувство удовольствия. Как сообщает газета South China Morning Post, эта разработка потенциально может быть использована в качестве терапии для лечения нейропсихиатрических расстройств.

"Это исследование предоставляет концептуальные доказательства в поддержку использования клеточной терапии для лечения психических расстройств путем целенаправленной реконструкции дисфункциональных нейронных цепей", - приводит газета мнение авторов разработки.

Как указывают специалисты, в среднем мозге выделяют три основных подтипа дофаминергических нейронов: A8, A9 и A10. Среди них A10 играет ключевую роль в поведении, основанном на вознаграждении и стимулировании. Группа исследователей из Китайской академии наук при Университете Фудань и компании UniXell Biotechnology, занимающейся клеточной терапией, разработала метод получения клеток, подобных A10, путем введения в стволовые клетки человека специальной смеси химических веществ на определенной стадии.

Полученные в результате сконструированные нейроны обладали теми же молекулярными и электрическими свойствами, что и нейроны A10. Трансплантация сконструированных нейронов мышам с депрессией, вызванной воздействием хронического стресса, проявляющего такие симптомы, как отрешенность и потеря удовольствия, привела к изменениям их поведения как после введения антидепрессантов.

"Это исследование убедительно подтверждает концепцию терапии [на основе нейронов A10] для клинического лечения тяжелой депрессии и расширяет потенциальные возможности применения клеточной терапии при психических расстройствах", - полагают авторы методики.