Разработан метод борьбы с азиатскими шершнями с помощью звукового мониторинга

По данным портала Euractiv, возможность оперативно выявлять гнезда опасных насекомых может стать "настоящим прорывом" для пчеловодов

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Европейские ученые намерены применять технологии акустического распознавания для борьбы с азиатскими шершнями, которые представляют угрозу для популяции местных пчел-опылителей. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его данным, исследователи из британского Саутгемптонского университета разработали метод, позволяющий определять гнезда насекомых по характерным звуковым колебаниям. Ученые выяснили, что азиатские шершни издают звук с частотой около 125 Гц. С помощью направленного микрофона их гнезда можно обнаружить на расстоянии до 20 м и отличить от ульев пчел или гнезд европейских шершней.

Как отмечает Euractiv, возможность оперативно выявлять гнезда опасных насекомых может стать "настоящим прорывом" для пчеловодов. Обычно уничтожение хищных шершней затруднено тем, что их жилища сложно заметить: они располагаются под землей, высоко на деревьях или скрыты в кронах. Новый метод позволяет сделать это гораздо быстрее и предотвратить уничтожение ими пчелиных ульев.

Азиатские шершни впервые были обнаружены в Европе в 2004 году. Они представляют серьезную угрозу для медоносных пчел, ежедневно разоряя целые ульи. Один шершень способен за день убить не менее 50 пчел. В регионах, где насекомое распространилось, пасечники сообщают о гибели до 50% пчелиных колоний, что приводит к значительным экономическим потерям. Как отмечается в публикации, ущерб из-за чужеродного вида только для экономики Франции может достигать €30,8 млн в год.