Такое открытие расширяет представления ученых об устройстве окружения черных дыр

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Астрофизики открыли первые свидетельства того, что "корона" сверхмассивных черных дыр - окружающее их раскаленное облако из плазмы - вырабатывает микроволновое излучение, источником которого обычно являются более холодные и спокойные объекты. Это открытие расширяет представления ученых об устройстве окружения черных дыр, сообщила пресс-служба исследовательского центра NOVA.

"Микроволновое излучение в прошлом уже фиксировалось при наблюдениях за свечением сверхмассивных черных дыр, однако его источник оставался загадкой. Благодаря воле случая, международной команде астрономов впервые удалось показать, что источником этого излучения является корона, ближайшие окрестности сверхмассивной черной дыры", - говорится в сообщении.

Данное открытие было случайным образом совершено группой европейских, американских, израильских и южноафриканских астрофизиков под руководством научного сотрудника Лейденского университета Матуса Рыбака при наблюдениях за галактикой RXJ1131-1231, расположенной в созвездии Чаши на расстоянии в 6,1 млрд световых лет от Земли.

Данный объект давно привлекает внимание ученых по той причине, что его свечение усиливается на пути к Земле и расщепляется на четыре увеличенных "копии" под действием гравитационной линзы, порожденной притяжением другой древней галактики. В ходе наблюдений за колебаниями в яркости этих "копий" RXJ1131-1231, исследователи заметили, что часть из них повторно усиливалась в результате прохождения света рядом с одной из звезд Млечного Пути.

Подобное двойное увеличение, как предположили астрономы, должно было позволить им увидеть микроволновое свечение холодных скоплений газа, внутри которых обычно формируются новые звезды. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили RXJ1131-1231 при помощи микроволнового телескопа ALMA и вместо свечения облаков газа ученые обнаружили излучение в миллиметровой части спектра, вырабатываемое короной сверхмассивной черной дыры в центре этой галактики.

Последующие наблюдения показали, что яркость микроволнового свечения короны черной дыры может существенным образом расти и падать за относительно короткие промежутки времени, причины чего пока не ясны. Последующие наблюдения за RXJ1131-1231, а также изучение микроволнового свечения "корон" у других сверхмассивных черных дыр, поможет раскрыть механизмы образования этого излучения и уточнить их роль в процессе эволюции данных объектов, подытожили астрофизики.