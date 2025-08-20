В России создают систему защиты акватории страны от токсичных водорослей

Вредоносное цветение водорослей представляет собой явление, при котором в акватории фиксируется аномальный рост численности одноклеточных микроводорослей или цианобактерий

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Восемь российских вузов и научных организаций приступили к разработке первой отечественной системы комплексного мониторинга вредоносного цветения водорослей. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, который выступает координатором программы.

"В состав системы войдут сеть постоянных станций наблюдения, спутниковый мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта и служба раннего предупреждения населения об экологических угрозах. Основой для ее создания послужат результаты исследований, выполненных в рамках межведомственной программы изучения Камчатского полуострова и сопредельных акваторий в 2024-2026 годах", - отметили в пресс-службе.

Вредоносное цветение водорослей представляет собой явление, при котором в акватории фиксируется аномальный рост численности одноклеточных микроводорослей или цианобактерий. Концентрация таких клеток может достигать миллионов в одном литре морской воды, что вызывает изменение цвета воды и ведет к опасным последствиям для здоровья человека и морских экосистем. Главная опасность связана с выделением биотоксинов.

Как рассказал директор Института мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников на IV Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край", необходимость создания единой системы мониторинга стала очевидной после массовой гибели морских организмов на Камчатке осенью 2020 года. Тогда токсичное цветение водорослей Karenia selliformis привело к масштабной экологической катастрофе.

В проекте участвуют Дальневосточный федеральный университет, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Тихоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичева ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, НИИ "Аэрокосмос" и ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Система мониторинга будет включать восемь ключевых компонентов. В их числе - регулярный сбор проб на сетке океанических станций (донные осадки, морская вода, органика) с параллельными спектрофотометрическими измерениями. Лабораторный этап предусматривает качественный и количественный анализ проб, культивирование чистых линий микроводорослей и пополнение референсной коллекции. Особое внимание уделяется ДНК-анализу для точной оценки видового разнообразия, а также регулярному контролю содержания токсинов иммуноферментными и масс-спектрометрическими методами.