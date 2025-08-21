Мероприятие с 27 по 29 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские компании - резиденты инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) представят на Сибирской венчурной ярмарке новые разработки, в том числе "умных" роботов, разнообразные препараты для глаз и модульные утеплители для рабочей одежды, сообщили в пресс-службе Сколково.

"В Новосибирске с 27 по 29 августа проходит Сибирская венчурная ярмарка, мероприятие-спутник международного форума технологического развития "Технопром-2025". Свои решения в рамках выставочной программы ярмарки демонстрируют резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ)", - отметили в пресс-службе.

Что будет на ярмарке

Инновационные технологии в биомедицине продемонстрирует компания "Визус лаб". Она представит офтальмологические препараты, в том числе бесконсервантные глазные капли, липосомальные витамины для глаз, восстанавливающие и обеззараживающие гели для век, а также уникальную систему мониторинга персонального здоровья, позволяющую проводить раннюю диагностику риска заболеваний через ИИ-аналитику.

Еще одна участница, компания "ЦРТ модулекс", производит модульные утеплители для одежды, соответствующие требованиям ГОСТ "Система стандартов безопасности труда". Одежда подходит для использования в условиях пониженных температур.

Очистка, переработка и недвижимость

На выставке будет большая экологическая составляющая. Компания "Родник" представит инновационные технологии для водоочистки, включая передовые мембранные методы биологической очистки сточных вод. Недавно "Родник" получил патент на способ очистки высококонцентрированных сточных вод активным илом. Технология особенно актуальна для северных регионов и сельской местности.

Компания "Биокарбон" покажет технологию и оборудование для переработки горючих фракций твердых коммунальных отходов в тепло и электричество с высокой рентабельностью. Сейчас "Биокарбон" проводит опытно-промышленные испытания собственной установки на комплексе переработки отходов "Волохонка".

С другой стороны, компания Smart Plan из Новосибирска представит платформу для автоматизации процессов девелопмента и продаж недвижимости. Она объединяет все ключевые инструменты для девелоперов на рынке индивидуального жилья и многоквартирных домов: финансовое планирование и управление маржинальностью, создание объектов и контроль остатков в реальном времени, автоматизацию рекламы и маркетинговых активностей.

Сибирская венчурная ярмарка будет проходить в новосибирском "Экспоцентре", она включит деловую и выставочную программы. Представить свои продукты, решения и прототипы для оценки их потенциала и практического применения смогут технологические стартапы и студенческие команды со всей страны.

В новость внесена правка (15:31 мск) - передается без третьего абзаца, первый абзац передается в новой редакции в связи с уточнением информации пресс-службой.