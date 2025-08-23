Технология с помощью искусственного интеллекта будет давать рекомендации, которые позволят снизить на 68% вероятность травм

ОМСК, 23 августа. /ТАСС/. Команда из Белоруссии представила на Международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС" технологию создания биодинамического профиля спортсменов и активных людей на основании собираемой "умными" часами информации и лабораторных исследований тела. Технология с помощью ИИ будет давать рекомендации, которые позволят снизить на 68% вероятность травм и увеличить на 30% эффективность тренировок, рассказал ТАСС основатель компании-разработчика, член национальной сборной Белоруссии по альпинизму Александр Войтюк.

"Умными" часами пользуются более 1 млрд человек в мире, но 90% людей не знают, как использовать получаемую от них информацию, которая просто пропадает. Мы столкнулись с большой проблемой, что не только простые люди не могут интерпретировать эти значения, но и не так много тренеров на деле имеют такую квалификацию, чтобы понимать и правильно трактовать данные. Такие эксперты стоят дороже просто персонального тренера. Мы же предлагаем доступного каждому ИИ-эксперта по физической подготовке для достижения любых целей", - сказал Войтюк.

Он подчеркнул, что разработчики уже составили сотни цифровых двойников как в спорте высоких достижений (альпинисты, футболисты и пловцы), так и обычных пользователей, которые хотят быть в хорошей физической форме. "Для создания тестовой версии программы и автоматизации мы выбрали людей, которые ходят в горы, так как они особенно часто пользуются различными трекерами и мультиспортивными устройствами, что особенно сложно с точки зрения составления тренировочного процесса", - уточнил Войтюк.

По словам одного из разработчиков Екатерины Веренич, уникальность технологии заключается также в анализе сразу нескольких массивов данных. "Помимо информации от "умных" часов различных производителей, пользователь может добавить данные исследований в лаборатории, например, биоимпедансный анализ состава тела и даже просто голосом рассказать о своем самочувствии. Чем больше информации вы предоставите, тем точнее будет цифровой двойник", - рассказала Веренич ТАСС.

Участниками Международной молодежной акселерационной программы "Бизнес-инкубатор ШОС", которая проходит в Омске с 19 по 23 августа, стали около 300 участников и экспертов из всех десяти стран ШОС. Ключевая цель мероприятия - оказать содействие молодым предпринимателям в реализации их бизнес-проектов на международной арене, масштабировать идеи на рынки ШОС. Для участников организована насыщенная деловая программа с участием иностранных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности, а также питч-сессии перед инвесторами.

Акселерационная программа реализуется при участии Молодежного совета ШОС, Росмолодежи, Россотрудничества, АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", правительства Омской области, Советского фонда мира и АНО "Лидеры международного сотрудничества". ТАСС является генеральным информационным партнером.