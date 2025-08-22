Она длилась 72 минуты

МОСКВА, 22 августа /ТАСС/. Сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые вечером 22 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").

"22 августа в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты",- сказали в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.