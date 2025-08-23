Эта система фиксирует вибрации двигателя и анализирует полученные данные для выявления возникающих проблем

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 августа. /ТАСС/. Ученые Петрозаводского государственного университета планируют расширить область применения собственной системы вибродиагностики, разработанной для контроля состояния обрабатывающих центров. Об этом во время пресс-тура "Путешествие в науку. Карелия" рассказал ТАСС начальник управления по инновационно-производственной деятельности вуза Алексей Штыков.

Система вибродиагностики была разработана в рамках проекта с индустриальным партнером по созданию высокотехнологичного производства. Она фиксирует вибрации двигателя и на основе полученного сигнала определяет, какие проблемы начинают возникать. Это позволяет спрогнозировать дату выхода из строя и вовремя заменить технику, чтобы избежать простоя и многомиллионных убытков. Впервые технология была внедрена на машиностроительном заводе "Петрозаводскмаш".

"Благодаря апробации на заводе система обрела свой внешний вид и сейчас начала масштабироваться. В настоящее время мы реализуем проект в горно-промышленном комплексе и планируем внедрять его в других отраслях", - сказал собеседник агентства.

По словам Штыкова, понимание срока выхода двигателя из строя в настоящее время играет большую роль для промышленности, поскольку из-за санкционного давления доставка специализированного оборудования может занимать несколько месяцев и привести к большим убыткам. Если говорить о горнопромышленной отрасли, то простой дробильного оборудования может обходиться до 1 млн рублей ежедневно. За прошлый год в местах внедрения системы уже удалось целиком избежать непредвиденных остановок.

"Существует метод планово-предупредительного ремонта (ППР), согласно графику все меняешь, но это более затратный метод. Наша система дешевле аналогов минимум в два раза, только из-за того, что у нас свое программное обеспечение, своя схемотехника. Вскоре добавится еще и российский процессор. Это полноценная разработка, которую можно использовать даже в качестве облачной системы. Достаточно установить датчики, и поступающие через интернет данные будут обрабатываться нашими математическими моделями, моделями прогнозной аналитики", - сказал Штыков.

