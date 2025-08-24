Как сообщили в в пресс-службе ЮУрГУ, разработку начали внедрять в Управлении по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области и в Проектном офисе по улучшению делового климата региона

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали компьютерную программу, которая с точностью около 99% способна обработать за 40 минут 10 тыс. обращений граждан, адресованных в госструктуры. Разработку начали внедрять в работу Управления по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.

"Наши ученые решили проблему точной обработки и анализа большого объема обращений граждан, подаваемых в государственные структуры в электронном виде. А ведь это тысячи обращений, например только в Челябинской области с 2012 года по 2020-й количество онлайн-обращений выросло с 3,6 тыс. до 124 тыс. Многие из них, в том числе жалобы по поводу отсутствия отопления зимой, должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки - ручная обработка тут малоэффективна. Созданная инновационная компьютерная программа обрабатывает такие обращения с высокой точностью (около 99% против 80-85% у других электронных систем) и в кратчайшие сроки", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, разработку начали внедрять в Управлении по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области и в Проектном офисе по улучшению делового климата Челябинской области. Как показали успешные испытания, скорость работы новой программы позволяет провести автоматический анализ 10 тыс. обращений за 40 минут.

"Программа регистрирует обращения граждан, распределяет их по темам, анализирует узкоспециализированные термины и рассылает жалобы и запросы по ответственным исполнителям. Это первая подобная система с таким набором функций", - пояснили в вузе.

В пресс-службе рассказали, что показатели скорости и точности работы компьютерной программы достигаются за счет использования авторских алгоритмов машинного обучения и глубокого анализа текста.